Qualcomm hat ein Startup eines Programmierers aus Odessa gekauft - Media

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das US-amerikanische Mikrochip-Unternehmen Qualcomm hat Augmented Pixels gekauft, ein Startup, das von dem in Odessa ansässigen Programmierer Witalij Honcharuk gegründet wurde. Dies berichtet Forbes-Ukraine unter Berufung auf Quellen.

„Qualcomm hat das ukrainische Unternehmen Augmented Pixels übernommen, das sich auf Augmented Reality spezialisiert hat… Der Betrag der Vereinbarung wurde von den Parteien nicht bekannt gegeben. Forbes schätzt Augmented Pixels auf 20-40 Millionen Dollar im Jahr 2021. 7 Millionen Dollar hat das Unternehmen an Investitionen erhalten“, heißt es in dem Bericht.

Das Startup-Unternehmen entwickelt Augmented-Reality-Navigation und genaue 3D-Geolokalisierungstechnologien. Sie helfen Arbeitern und Drohnen bei der Navigation in Räumen, in denen kein GPS-Signal verfügbar ist, wie z. B. in Lagern oder Produktionshallen. Der Bereich des Mappings hat sich in den letzten drei Jahren entwickelt – 2021 startete Augmented Pixels GlobalMap.AI, eine Plattform zur Erstellung von 3D-Karten.

Das Startup wurde 2013 von Witalij Goncharuk, einem Programmierer aus Odessa, gegründet. In seinem Linkedin-Profil ist vermerkt, dass er jetzt Direktor für Technik bei Qualcomm ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass Qualcomm einer der größten Kunden von Augmented Pixels war. Am 14. Dezember hatte sie eine Marktkapitalisierung von 211,7 Mrd. $. Der Umsatz für 2021 liegt bei 33,6 Milliarden Dollar.

