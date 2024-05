Quellen berichten von einem groß angelegten Cyberangriff des Hauptnachrichtendienstes auf Internet- und Mobilfunkanbieter in Tatarstan

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine führt einen groß angelegten Cyberangriff auf Internet- und Mobilfunkanbieter in Tatarstan, Russland, durch.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Spezialdiensten berichtet.

Infolge des DDoS-Angriffs wurden das Internetnetz, der Mobilfunkbetreiber MTS, der größte Telekommunikationsbetreiber PJSC Tattelecom und das regionale Ufanet blockiert.

Insgesamt gibt es in Tatarstan etwa 30 Produktionsstätten, darunter auch Fabriken in der Rüstungsindustrie.

Zuvor, am Morgen des 2. April, wurden zwei Fabriken in den Städten Elabuga und Nizhnekamsk (Republik Tatarstan, Russland) von Drohnen angegriffen. In Elabuga befindet sich die so genannte Sonderwirtschaftszone Alabuga, in der die Russen die Produktion von iranischen Angriffsdrohnen des Typs Shahed eingerichtet haben. In Nizhnekamsk wurde eine Ölraffinerie angegriffen.