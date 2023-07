Rückkehr der Asowstal-Verteidiger: Selenskyj dankte den Kämpfern für ihren Mut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als Ergebnis der Verhandlungen mit der türkischen Seite hat die Ukraine die militärischen Verteidiger von Asowstal, die sich nach ihrer Rückkehr aus russischer Gefangenschaft in der Türkei befanden, in ihre Heimat zurückgebracht. Dies gab der Pressedienst des Präsidenten am Samstag, den 8. Juli bekannt.

Denis Prokopenko, Kommandeur der Asowschen Spezialeinheit der Nationalgarde und Held der Ukraine, sein Stellvertreter Swjatoslaw Palamar, der stellvertretende Kommandeur der 36. Brigade der Unabhängigen Marineinfanterie Sergej Wolhynienski, der leitende Offizier von Asow Oleg Chomenko und der Kommandeur der 12. Brigade der Nationalgarde Denis Schlegu wurden in die Ukraine zurückgebracht.

Präsident Wolodymyr Selenskyj traf die Verteidiger am Istanbuler Flughafen und gratulierte ihnen zu ihrer Rückkehr.

„Ich grüße Sie! Ihr seid unsere Helden. Ich freue mich sehr, dass Sie in Ihr Heimatland zurückkehren. Ruhm für die Ukraine!“ – sagte das Staatsoberhaupt.

An Bord des Flugzeugs sprach Wolodymyr Selenskyj mit den Verteidigern von Asowstal und dankte ihnen für ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen.

Am 8. Juli, dem 500. Tag des Krieges, wurde bekannt, dass die Militärkommandeure, die Asowstal in Mariupol verteidigt haben, aus der Türkei in die Ukraine zurückkehren.

