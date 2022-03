Rada befürwortet Strafen für die Veröffentlichung von Informationen über die Positionen der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Ausschuss für Strafverfolgung der Werchowna Rada unterstützte den Gesetzesentwurf über die strafrechtliche Verantwortung für die unbefugte Verbreitung von Informationen über die Bewegungen und Positionen der ukrainischen Streitkräfte sowie über die Routen der militärischen Hilfslieferungen. Dies teilte der Abgeordnete Andrij Osadchuk am Dienstag, 22. März, auf seiner Facebook-Seite mit.

Ihm zufolge kann man für ein in sozialen Netzwerken gepostetes Video zwischen 5 und 8 Jahren Gefängnis bekommen. Und wenn sie von einer Gruppe oder zu Erwerbszwecken durchgeführt wird, dann zwischen 8 und 12 Jahren.

„Fotografieren Sie auf keinen Fall etwas, das mit militärischer Ausrüstung zu tun hat. Seien Sie vorsichtig und zurückhaltend, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir den Sieg erringen. Wir warten auf die endgültige Zustimmung der Fraktions- und Gruppenvorsitzenden sowie der Parlamentsleitung“, schrieb Osadchuk.

In dem Gesetzentwurf wird auch vorgeschlagen, die Strafbarkeit von Missbrauch und Weiterverkauf humanitärer Hilfe von 5 auf 8 Jahre zu erhöhen.

Am Vorabend wurde berichtet, dass Strafverfolgungsbehörden den Blogger Pawlo Artemjew festgenommen haben, der auf TikTok ein Video mit ukrainischer Militärausrüstung vor einem Einkaufszentrum in Kiew gepostet hatte. Später griff der Feind das Einkaufszentrum mit einer Rakete an. Acht Menschen wurden getötet.

