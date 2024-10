Die Rada hat den Staatshaushalt 2025 in erster Lesung unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Priorität des Haushalts für das nächste Jahr wird die Sicherheit und die Verteidigung sein. Mehr als 2,2 Billionen Hrywnja, das sind etwa 26 Prozent des ukrainischen BIP, werden für diese Bereiche bereitgestellt.

Die Werchowna Rada hat den Gesetzentwurf über den Haushalt der Ukraine für 2025 in erster Lesung angenommen. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag, den 31. Oktober in Telegram.

Ihm zufolge wurde das wichtigste Finanzdokument des Landes von 247 gewählten Volksvertretern unterstützt.

„Der Haushalt wurde in seiner Gesamtheit angenommen. Bis auf die Gehälter der Staatsanwälte wurden keine Änderungen vorgenommen“, schrieb er.

Ministerpräsident Denys Schmyhal wiederum dankte den Abgeordneten für ihre Unterstützung und äußerte die Hoffnung, dass der Staatshaushalt als Ganzes so bald wie möglich verabschiedet wird.

Ihm zufolge wird die Priorität des Haushalts im nächsten Jahr auch die Sicherheit und Verteidigung sein.

„Alle Steuern, die von Bürgern und Unternehmen gezahlt werden, werden zur Stärkung unserer Verteidigungskräfte und militärischen Fähigkeiten eingesetzt. So werden wir mehr als 2,2 Billionen Hrywnja für diese Bedürfnisse bereitstellen, was etwa 26 Prozent des BIP entspricht. Das sind 46 Milliarden Hrywnja mehr als im Jahr 2024“, schrieb Schmyhal im Telegram.

Generell sind für den Staatshaushalt Ausgaben in Höhe von mehr als 3,6 Billionen Hrywnja geplant, das sind 535 Milliarden Hrywnja mehr als in diesem Jahr. Die Einnahmen des allgemeinen Fonds sind in Höhe von 2,7 Billionen Hrywnja geplant, das sind 411 Milliarden Hrywnja mehr als in diesem Jahr.

Wir erinnern daran, dass die Regierung am 13. September den Entwurf des Staatshaushalts für das nächste Jahr verabschiedet hat. Korrespondent.net wiederum hat den Haushaltsentwurf für 2025 im Detail analysiert.