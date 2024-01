Die Rada hat die Unterzeichnung des Gesetzes über medizinisches Cannabis freigegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada hat die Unterzeichnung des Gesetzentwurfs Nr. 7457 zur Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Ukraine freigegeben. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Dienstag, den 16. Januar in Telegram.

Ihm zufolge hat die Resolution Nr. 7457p über die Annullierung des Beschlusses zur Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes nicht die erforderliche Mindestanzahl von Stimmen erhalten. Nun kann das Dokument dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden.