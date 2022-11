Raketenangriff auf Mykolajiw: Lagerhäuser in Flammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen Mitternacht hat der Feind erneut einen Raketenangriff auf Mykolajiw mit S-300 SAMs gestartet. Die Angreifer griffen Lagerhäuser im Stadtteil Korabelnyy an und setzten sie in Brand. Dies meldete am 4. November der Staatliche Notdienst der Ukraine in der Region Mykolajiw.

Feuerwehrleute trafen am Einsatzort ein. Um 01:37 Uhr war das Feuer auf einer Fläche von 200 Quadratmetern gelöscht.

10 Fahrzeuge, die sich in der Nähe der Lagerhallen befanden, wurden aus dem Feuer gerettet. Drei Fahrzeuge, die sich in einem Gebäude befanden, brannten aus, 10 weitere in der Nähe wurden beschädigt.

Es gab keine Berichte über Tote oder Verletzte.