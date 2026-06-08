Regen, Gewitter und stürmischer Wind: Wie wird das Wetter heute in der Ukraine?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo ist mit Unwettern zu rechnen? In der Ukraine wird es heute, am 8. Juni, erneut regnen. Darüber hinaus sind Gewitter und stürmischer Wind möglich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Facebook-Beitrag der Meteorologin Natalka Didenko.

Heute können die Regenfälle von Gewittern begleitet werden. Bei Gewittern sind Sturmböen und kurzzeitige, stärkere Regengüsse möglich.

Die Lufttemperaturen in der Ukraine werden am Montag als angenehm erwartet, tagsüber +22…+26 Grad, im Osten und Süden +24…+29 Grad.