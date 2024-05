Die Regierung hat die Bedingungen für die Verpachtung von Staatseigentum während des Kriegsrechts geändert: Wer kann sich der Zahlung entziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat den Beschluss Nr. 634 vom 27. Mai 2022 „Über die Besonderheiten der Verpachtung von staatlichem und kommunalem Eigentum während des Kriegszustandes“ geändert.

Dies teilte das Ministerium für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine mit.

Insbesondere wurde beschlossen, Einzelpersonen und Einzelunternehmer, die zum Militärdienst einberufen wurden, von der Miete zu befreien.

Es wurde auch beschlossen, keine Miete mehr von Mietern von staatlichem und kommunalem Eigentum zu verlangen, das sich in den Gebieten aktiver Feindseligkeiten, in Gebieten aktiver Feindseligkeiten, in denen staatliche elektronische Informationsressourcen betrieben werden, oder in den vorübergehend besetzten Gebieten befindet (gemäß der Liste der Gebiete, die durch den Erlass des Ministeriums für Wiedereingliederung Nr. 309 vom 22. Dezember 2022 (in der geänderten Fassung) genehmigt wurde).

Darüber hinaus wurde es Versorgungsunternehmen, die ganz oder teilweise aus dem lokalen Haushalt finanziert werden, gestattet, staatliches Eigentum ohne Auktion zum Zweck der Einrichtung von Wohnheimen für Binnenvertriebene zu einem Preis von 1 Hrywnja pro Quadratmeter zu mieten.

Diese Änderungen wurden vom Staatlichen Eigentumsfonds der Ukraine in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wiedereingliederung und anderen Behörden entwickelt.

Wirtschaftliche Pravda