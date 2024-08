Die Regierung plant, die Berechnung der Renten zu ändern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des Ministeriums für Sozialpolitik hat einen Entwurf für ein System angekündigt, bei dem zwei Kriterien berücksichtigt werden: die Anzahl der Jahre und die Anzahl der Einzahlungen.

Das ukrainische Rentensystem war schon oft Gegenstand von Änderungen, die die Berechnung der Renten verkomplizieren. Das Ministerium für Sozialpolitik versucht, den Mechanismus zu vereinfachen. Dies berichtete die Ministerin für Sozialpolitik Oksana Zholnovych in einem Interview mit der Agentur Ukrinform.

Gegenwärtig enthält das Rentensystem viele Zusätze und Ergänzungen: Zusätze zum Existenzminimum, Zusätze für die Dauer der Betriebszugehörigkeit usw.

Der Beamte kündigte einen Entwurf für ein System an, das zwei Kriterien berücksichtigt: die Anzahl der Jahre, die eine Person gearbeitet hat, und die Anzahl der Beiträge, die sie jeden Monat gezahlt hat.

Diese Indikatoren werden in eine bestimmte Anzahl von Punkten umgerechnet. Der Wert eines jeden Punktes entspricht demnach 30 Prozent des durchschnittlichen Gehalts in einem bestimmten Jahr.

„Wenn Sie also 35 Jahre lang gearbeitet haben und jeden Monat ein Durchschnittsgehalt wie damals erhalten haben, können Sie auf mindestens 30 % Ihres Verdienstes im solidarischen Rentensystem hoffen. Außerdem geben wir eine Garantie heraus: Wenn Sie mindestens 15 Jahre gearbeitet haben und in das Rentensystem eingetreten sind, haben Sie definitiv Anspruch auf 30 % des Mindestlohns in diesem Jahr“, fügte Zholnovych hinzu.

In der Summe ergibt sich daraus ein Ersatz in Höhe von 40 % des Einkommens einer Person im solidarischen Rentensystem, fügte der Leiter des Ministeriums für Sozialpolitik hinzu.