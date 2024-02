In der Region Charkiw wurde ein Landarbeiter durch Granatenbeschuss getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Dorf Kurylovka im Bezirk Kupjansk in der Region Charkiw wurde ein Landarbeiter durch russischen Beschuss getötet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, am 13. Februar mit.

Ihm zufolge wurden im Laufe des Tages etwa 15 Siedlungen von den Russen mit Artillerie und Mörsern beschossen, darunter Udy, Kazachya Lopan, Lukyantsy, Wowtschansk, Sinkovka, Petropavlovka, Glubokoye und andere.

„Um 8:00 Uhr führte der Feind einen Artilleriebeschuss auf das Dorf. Kurylovka Bezirk Kupjansk, es ist ein Treffer auf dem Gebiet der Farm. Getötet ein Zivilist 55-jähriger Mann, der ein Landarbeiter war“, stellte Synjehubow.

Er berichtete auch, dass der Feind gegen 22:00 Uhr die Stadt Kupjansk beschossen hat. Ein Wohnhaus wurde beschädigt. Um 12:43 Uhr wurde das Dorf beschossen. Slobozhanske Dorf, Bezirk Charkiw, aber es gab keine Opfer. Um 12:35 Uhr wurde das Dorf Liptsy, Gebiet Charkiw, beschossen. Dorf Liptsy, Bezirk Charkiw. Um 12:34 Uhr beschossen die Angreifer das Dorf Kazachya Lopanska, Bezirk Charkiw. Kazachya Lopan Bezirk Charkiw, gibt es einen Treffer in der Nähe der Siedlung.

Nach Angaben von Synjehubow wurde die Stromversorgung von dreitausend Abonnenten in Kupjansk wiederhergestellt. In Wolchansk wurde die am 11. Februar beschädigte Freileitung repariert, 10 Tausend Abonnenten haben wieder Licht.

Außerdem haben die Pyrotechniker im Laufe des Tages 11,82 Hektar Land entmint und 154 explosive Objekte zerstört.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht vom 9. Februar das Gebiet Charkiw mit Drohnen angegriffen haben. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow sagte, die zivile Infrastruktur stehe in Flammen.