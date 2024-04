In der Region Cherson ist ein Fischer durch einen russischen Sprengsatz in die Luft gesprengt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Fischer stieß in der Nähe eines Flusses zwischen den Dörfern Bobrovy Kut und Kalinovskoye in der Region Cherson auf eine detonierte Mine. Der Mann wurde schwer verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am 12. April.

Ihm zufolge hat der 38-jährige Mann ein Explosionstrauma, eine Amputation des Schienbeins und Schrapnellwunden an der Schulter.

Auch Schrapnellwunden erhielt eine Frau. Sie ist schätzungsweise 40 Jahre alt.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nähe des Dorfes Olgino in der Region Cherson auf dem russischen Sprengstoff ein Traktor in die Luft gesprengt wurde.