In der Region Cherson haben Russen ein ziviles Auto mit einer FPV-Drohne angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat mit einer FPV-Drohne ein ziviles Auto in Novovorontsovka in der Region Cherson angegriffen, es gibt Verletzte. Darüber berichtete am Donnerstag, den 27. Juni, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Infolge des feindlichen Angriffs wurden zwei Menschen verletzt: ein 62-jähriger Mann und eine Frau. Sie wurden mit Sprengstoffverletzungen und Schrapnellwunden an den Händen ins Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Meldung.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 24. Juni Pokrowsk mit Iskander-M-Raketen beschossen haben. Infolge des Beschusses wurden vier Menschen getötet und Dutzende verletzt.