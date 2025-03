In der Region Cherson warfen Russen Sprengstoff auf einen Traktor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei der Explosion wurde ein 55-jähriger Mann verletzt: Er erlitt Explosions- und Kopfverletzungen sowie eine Schrapnellwunde am Oberschenkel.

In der Region Cherson griffen russische Truppen von einer Drohne aus einen Traktor an, der auf einem Feld bei Kostyrka arbeitete. Darüber berichtete am Samstag, den 22. März, der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

Das Opfer wird im Krankenhaus behandelt.