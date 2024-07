In der Region Dnipropetrowsk haben Jugendliche die Autos eines Freiwilligen und eines Militäroffiziers angezündet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 17-jähriger Junge und ein Mädchen aus der Stadt Kamenskoje waren an der Brandstiftung beteiligt. Bevor sie die Straftaten begingen, kauften sie in Geschäften eine brennbare Substanz und zündeten nachts Militärfahrzeuge an.

In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei zwei Minderjährige festgenommen, weil sie die Autos eines Militäroffiziers und eines Freiwilligen angezündet haben. Darüber berichtete am Mittwoch, den 31. Juli, der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine.

Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass ein 17-jähriger Junge und ein 17-jähriges Mädchen aus Kamenskoje an der Brandstiftung beteiligt waren. Bevor sie die Verbrechen begingen, kauften sie in Geschäften brennbare Substanzen, und in der Nacht – brannten sie Militärfahrzeuge.

„Die Ermittlungen ergaben, dass auf das Konto der Verdächtigen – Brandstiftung an zwei Autos, die einem aktiven Soldaten und einem Freiwilligen gehören. Die Verbrechen fanden am 26. Juni und 4. Juli in Kamenskoje statt. Infolge der kriminellen Handlungen der Verdächtigen wurde der vordere Teil der Autos – Motorraum, Motorhaube und Scheinwerfer – durch Feuer beschädigt“, heißt es in dem Bericht.

Die Polizei ist dabei, die Auftraggeber der Straftaten zu identifizieren und die Version der Brandstiftung zu überprüfen, die von den Sonderdiensten der Russischen Föderation angeordnet wurde.