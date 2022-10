In der Region Kiew funktioniert das Luftabwehrsystem wieder.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftabwehr ist zum zweiten Mal seit Beginn des Tages in der Region Kiew aktiv. Dies sagte Olexij Kuleba, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew, am Samstag, den 22. Oktober.

„Der dritte Luftangriffsalarm innerhalb von 24 Stunden. Die Luftabwehr in der Region funktioniert“, sagte er.

Der Leiter der Region forderte alle auf, in Deckung zu gehen.

„Bleiben Sie in der Reihe, sorgen Sie für sich und Ihre Familien, bleiben Sie in den Schutzräumen. Macht keine Fotos!“, mahnte Kuleba.