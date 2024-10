Region Kiew unter Beschuss durch "Schahid": Luftabwehr arbeitet in der Region

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regionalverwaltung von Kiew hat mitgeteilt, dass die Luftabwehr jetzt funktioniert und dazu aufgerufen, sich in Schutzräumen aufzuhalten.

Die Region Kiew wird von russischen „Shaheds“ angegriffen. In der Region sind Luftabwehrkräfte im Einsatz. Darüber berichtet die regionale Militärverwaltung von Kiew auf ihrem Kanal in Telegram.

„Der Luftalarm dauert an. Wir bitten alle, sich in Schutzräumen aufzuhalten. In der Region ist die Luftabwehr im Einsatz“, heißt es in der Nachricht.

Die Behörden der Region erinnerten auch daran, dass es unmöglich ist, Foto- und Videoaufnahmen von der Arbeit unserer Verteidigungskräfte, dem Abschuss von Luftzielen und deren Absturz zu machen.

Wir erinnern daran, dass der Feind in der Nacht des 16. Oktober versucht hat, Kiew mit Drohnen anzugreifen. Der Luftalarm in der Hauptstadt dauerte mehr als zwei Stunden.