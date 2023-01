In der Region Luhansk kam es zu einer Explosion an einer Gasleitung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 7. Januar, kam es zu einer Explosion an der Hauptgasleitung in der vorübergehend besetzten Stadt Lutuhyno in der Region Luhansk. Dies berichtet die russische Propagandaagentur RIA Novosti.

Es wird berichtet, dass infolge der Explosion etwa 11 Tausend Abonnenten ohne Gas geblieben sind…