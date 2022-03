In der Region Luhansk sind 35.000 Einwohner aufgrund des feindlichen Beschusses ohne Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Hochdruckgasleitung in der Region Luhansk wurde durch den Beschuss der russischen Truppen beschädigt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Haidai, mit.

Am Nachmittag des 29. März schlug eine feindliche Granate in der Nähe von Proletarsk in eine Gashochdruckleitung mit einem Durchmesser von 400 mm ein.

Insgesamt waren 35.000 Haushalte in Lyssytschansk, Priilija, Nowodruschiwka, Belogorowka, Zolotariwka und Schipilowka ohne Gasversorgung.

Die Gasarbeiter der Abteilung für den Betrieb des interbezirklichen Gasversorgungsunternehmens von Lyssytschansk werden heute Morgen mit den Wiederherstellungsarbeiten beginnen.