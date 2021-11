Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Lwiw krachte ein Lastwagen in einen Tank einer Tankstelle, so dass dieser undicht wurde. Das teilte der staatliche Notdienst der Ukraine mit.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 18. November, um 16.08 Uhr im Dorf Rozvadiv, Bezirk Stryi.

Der Kraftstoff trat auf einer Fläche von etwa 10 m² aus. Das Leck wurde repariert.

Keine Todesopfer oder Verletzten…