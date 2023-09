Explosion einer Ölpipeline: Die meisten Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Verletzten bei der Explosion einer Ölpipeline im Dorf Strimba, Bezirk Nadvornyansky, Region Iwano-Frankiwsk, ist auf neun angestiegen. Darunter zwei Kinder und drei Erwachsene – in kritischem Zustand. Dies berichtete die Leiterin der Militärverwaltung der Region Iwano-Frankiwsk, Swetlana Onischtschuk, am Samstag, den 30. September, in Telegram.

„Neun Menschen verletzt. Zwei Kinder und drei Erwachsene, nach vorläufigen Informationen, in kritischem Zustand, mit zahlreichen Körperverbrennungen (mehr als 70%). Sie wurden in medizinische Einrichtungen des Distrikts gebracht, wo sie die notwendige Hilfe erhalten. Vier weitere Personen wurden an Ort und Stelle medizinisch versorgt“, schrieb sie.

Onischtschuk bestätigte, dass das Feuer gelöscht wurde. Die Ursachen der Tragödie werden derzeit ermittelt.

Der Staatliche Notdienst fügte hinzu, dass ab 20:10 Uhr in der Nähe des Dorfes Strimba im örtlichen Bach Rückstände von Ölprodukten mit Sorptionsmittel behandelt wurden. Es gibt sieben Sperrzäune mit einer Gesamtlänge von 14 Metern.

Vor Ort im Einsatz sind 13 Retter und vier Einheiten der Ausrüstung.

Bereits am Samstag wurde eine starke Explosion in der Region Iwano-Frankiwsk bekannt. Augenzeugen berichteten von der Explosion einer Gaspipeline, aber später gab es Informationen, dass etwas „mit Öl“ explodierte.

Bei der Explosion der Ölpipeline wurden auch sechs Menschen verletzt.