In der Region Odessa wurde Spielzeug mit gefährlich hohen Bleikonzentrationen gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der Region Odessa wurde festgestellt, dass Plastikspielzeug „Zveryata babushi“ einen überhöhten Massenanteil an Blei enthält. Dies teilte der Pressedienst der Hauptdirektion des staatlichen Dienstes für die Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte in der Region mit.

„Bei einer außerplanmäßigen Inspektion wurde ein Produkt identifiziert, das nicht den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprach: ein Musikspielzeug ‚Little Animals‘ (Artikel PL-719-74, Herstellungsdatum August 2019, Herstellungsland China)“, heißt es in der Erklärung.

Die Ergebnisse von Labortests zeigen, dass der Massenanteil von Blei in dem Spielzeug die Norm um das 164-fache übersteigt, was gesundheitsgefährdend ist.

Beachten Sie, dass Blei ein giftiger Stoff ist, der sich im Körper anreichert und besonders für kleine Kinder gefährlich ist. Es beeinträchtigt das Gehirn, die Leber, die Knochen und die Nieren. Blei kann sich auch in den Zähnen ablagern, und wenn sich die Substanz in den Knochen ansammelt, gelangt sie in den Blutkreislauf.

Wie berichtet, hat Rospotrebnadzor Ende Mai Forschungsinstitute in Russland beauftragt, die Auswirkungen der neuen beliebten Anti-Stress-Spielzeuge Squish, Simple Dimple und Pop-it auf Kinder zu untersuchen. In ihrer Empfehlung an die Käufer schlug die russische Agentur vor, besonders auf die Etiketten dieser Spielzeuge zu achten.