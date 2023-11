In der Region Schytomyr sind Explosionen zu hören gewesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Augenzeugen berichteten am Mittwoch, den 22. November, von Explosionsgeräuschen in der Region Schytomyr. Zuvor war in der Region ein Luftalarm ausgerufen worden.

Nach vorläufigen Informationen ist die Luftverteidigung in Betrieb.

Es ist bekannt, dass der Feind die Ukraine mit Drohnen angegriffen hat. Der Alarm ertönt im Süden unseres Landes, in der Region Schytomyr, der Region Winnyzja und der Region Donezk.

„Bedrohung durch Mopeds: Schytomyr, Odessa, Region Kirowohrad“, berichten die Überwachungskanäle.

Darüber hinaus dringen Drohnen in den Raum der Region Winnyzja ein.

Es wird auch über die Raketengefahr in den Regionen Sumy, Poltawa, Charkiw und Donezk berichtet.

Zuvor waren in der Region Kiew Geräusche von Explosionen zu hören.