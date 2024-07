In der Region Tscherkassy bedrohte der Leiter der Kolonie einen Tankstellenangestellten mit einer Pistole

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Beamte zückte eine Pistole, hielt sie dem Tankstellenangestellten an den Bauch und schoss ihn dann gegen die Wand.

In der Region Tscherkassy bedrohte der Leiter der Strafkolonie Starobabanivka einen Mitarbeiter einer Autotankstelle (STO) mit einer Schusswaffe. Dies berichtete das State Bureau of Investigation (das staatliche Ermittlungsbüro) am Montag, den 29. Juli.

Nach Angaben der Behörde befand sich der Beamte am 24. Juli in betrunkenem Zustand auf dem Gelände der Tankstelle, die sich in der Nähe der Stadt Uman befindet.

„Während des Gesprächs gefielen dem Beamten die Antworten des Tankstellenmitarbeiters nicht und er begann, ihn mit Waffen zu bedrohen. Zuerst nahm er eine Pistole heraus und hielt sie dem Gegner an den Bauch, dann schoss er sogar in die Wand“, heißt es in dem Bericht.

Der Leiter der Kolonie wurde wegen des Verdachts auf Rowdytum (Teil 4 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren. Über die Frage der Inhaftierung des Verdächtigen wird derzeit entschieden.