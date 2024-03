Die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK versorgen 40.000 Verbraucher in drei Regionen wieder mit Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 11. bis 17. März haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK 40.000 Verbraucher in 40 Gemeinden in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa wieder mit Strom versorgt. Alle waren von den Kämpfen betroffen, teilte der Pressedienst des Energieunternehmens am Montag, den 18. März mit.

„Am angespanntesten ist die Lage nach wie vor in der Region Donezk, wo die Stromversorgungsanlagen aufgrund der aktiven Feindseligkeiten täglich beschädigt werden und die Anwohner ohne Licht bleiben. Im Laufe der Woche ist es den Stromtechnikern gelungen, 36,6 Tausend Familien, deren Häuser aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom waren, wieder mit Licht zu versorgen“, heißt es in dem Bericht.

Im Süden der Region Dnipropetrowsk, wo die Energieinfrastruktur ständig unter Beschuss leidet, gelang es, die Stromversorgung für 2,1 Tausend Haushalte wiederherzustellen. In der Region Odessa gab es für 1,3 Tausend Verbraucher wieder Licht.

„Energiearbeiter unterstützen das Energiesystem und die Ukrainer auch unter den Bedingungen eines Krieges in vollem Umfang. Seit mehr als zwei Jahren haben wir bereits 11,3 Millionen Familien in Kiew, Dnipropetrowsk, Odessa, Donetschyna und der Hauptstadt wieder mit Licht versorgt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass es in jedem Haus Licht gibt“, sagte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Grids.

Eine Woche zuvor musste das Energieunternehmen die Stromversorgung für 76.000 Verbraucher in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa wiederherstellen.