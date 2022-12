Resnikow deutete die Lieferung neuer IRIS-T-Systeme an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Volk wird sich weiterhin gegen die russische Aggression wehren, unabhängig von der Anzahl der von den Invasoren abgeschossenen Raketen. Dies schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Freitag, den 16. Dezember, auf Twitter.

„Egal wie viele Raketen die russischen Invasoren abschießen, wir werden uns nicht brechen oder einschüchtern lassen. Die ukrainische Armee weiß, wie sie unseren Himmel schützen kann“, schrieb Resnikow.

Er dankte auch der deutschen Verteidigungsministerin Christina Lambrecht für „neue Möglichkeiten“ für die Ukraine.

Resnikow gab nicht an, welche Möglichkeiten er im Sinn hatte, begleitete seinen Beitrag jedoch mit einem Bild von Irisblüten in den Farben der ukrainischen Flagge, was wahrscheinlich auf eine mögliche Übergabe neuer IRIS-T-Luftabwehrsysteme durch Deutschland an die Ukraine hindeutet.