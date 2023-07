Resnikow nennt ukrainische Städte, in denen das Luftabwehrsystem verstärkt werden soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat auf Facebook mitgeteilt, in welchen Städten das Flugabwehrsystem verstärkt werden soll.

„Für mich persönlich war es eine Zeit der Neubewertung vieler Dinge, des Erkennens von Fehlern und gleichzeitig der Zuversicht, dass wir gewinnen werden“, sagte er und fasste damit symbolisch die 500 Tage des groß angelegten Krieges Russlands gegen die Ukraine zusammen.

Der Minister räumte ein, dass er nicht glaube, dass die Russen anfangen würden, Raketen auf friedliche Städte abzuschießen:

„Das widerspricht ganz offensichtlich ihren Absichten. Deshalb betrachte ich die zuverlässige Verteidigung unseres Luftraums als persönliche Herausforderung. In Kiew haben wir dieses Problem fast gelöst. In Lemberg, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Odessa – noch nicht, aber wir arbeiten daran. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung eines so großen Landes ihre Moral völlig verlieren und zu einem Tier verkommen könnte“, schrieb Resnikow.