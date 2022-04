In Rubizhne wurde aufgrund von Beschuss erneut Salpetersäure freigesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe des Dorfes Rubizhne in der Region Luhansk beschossen russische Bewohner eine Zisterne mit Salpetersäure, wodurch Säure freigesetzt wurde. Dies erklärte der Leiter der OVA Luhansk, Sergej Gaidai, am Samstag, den 9. April.

„Wieder ein chemischer Angriff… In der Nähe von Rubizhne haben die Orks erneut eine Zisterne mit Salpetersäure angegriffen“, schrieb Gaidai.

Er forderte die Menschen auf, den Schutzraum nicht zu verlassen und Fenster und Türen zu schließen. Es wird auch empfohlen, mit der Sodalösung befeuchtete Gesichtsmasken herzustellen.

Auswirkungen auf den Menschen: Salpetersäure ist gefährlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Kontakt mit Haut und Schleimhäuten.

Saure Dämpfe reizen die Atemwege. Leichte Vergiftungen führen zu Anzeichen von Bronchitis, leichter Bronchiolitis, Schwindel, Schläfrigkeit; schwere Vergiftungen verursachen Lungenödeme. Gasmasken werden zum Schutz vor Salpetersäuredämpfen und -nebel verwendet.