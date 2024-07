Rumänien schickt F-16-Kampfjets wegen der Bedrohung durch Russland in die Luft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am 6. Juli beschossen russische Truppen die Südukraine, was Rumänien dazu veranlasste, seine eigenen F-16-Kampfjets in den Bezirk Tulcea zu entsenden, teilte das Verteidigungsministerium des Landes mit

Dies teilte das rumänische Ministerium für nationale Verteidigung mit.

In der Erklärung hieß es, das Verteidigungsministerium habe russische Drohnen gesichtet, die sich nahe der Grenze zu Rumänien auf ukrainisches Gebiet zubewegten. Die rumänische Luftwaffe schickte zwei F-16-Kampfjets vom Luftwaffenstützpunkt Borca 86, um die Situation zu überwachen.

Die Generalinspektion für Notfallsituationen begann mit der Alarmierung der Bevölkerung des Kreises Tulcea.

Später wurde berichtet, dass unbekannte Objekte zwischen den Siedlungen Vulturul, Mahmudiya und Maljuk gefunden worden waren, aber diese Information wurde nicht bestätigt. Spezialteams setzten die Suche den ganzen Tag über fort.

Rumänien ist nicht das einzige Land, das im Falle einer Bedrohung durch Russland während des Beschusses der Ukraine Kampfflugzeuge aufstellt. Das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte hat wiederholt von Kampfjetflügen berichtet.