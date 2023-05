Von Russen aufgestellte Lenin-Büste in Mariupol zerbrochen - Stadtverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einwohner des vorübergehend besetzten Mariupol haben die Büste von Wladimir Lenin zerbrochen, die von den Russen nach der Übernahme der Stadt aufgestellt wurde. Dies teilte der Pressedienst der Stadtverwaltung von Mariupol am Freitag, den 12. Mai, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Russische Invasoren haben die Büste des bolschewistischen Führers Anfang 2023 in der Gasse des Stadtgartens aufgestellt, obwohl sich dort zuvor kein Sockel befand.

„Die Einwohner von Mariupol wollen nicht in die UdSSR zurückkehren und in Russland bleiben, das sie in die Vergangenheit zieht. Sie wollen die Befreiung und eine Rückkehr in die Ukraine. Schließlich wissen sie, dass nur dann eine wirkliche Entwicklung und ein Wiederaufbau möglich ist“, heißt es in dem Bericht.

Die Flagge der Ukraine wurde in Mariupol aufgehängt.