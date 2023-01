Die Russen beschießen die besetzte Region Cherson, um eine "Evakuierung" zu erzwingen - Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen beschießen die besetzten Siedlungen in der Region Cherson, um die humanitäre Lage zu destabilisieren und die örtliche Bevölkerung zur sogenannten „freiwilligen Evakuierung“ zu zwingen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Um die humanitäre Lage in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson zu destabilisieren und die örtliche Bevölkerung zur so genannten „freiwilligen Evakuierung“ zu zwingen, beschießen die russischen Besatzungstruppen Oleshky, Hola Prystan, Plavni sowie die Sommerhäuser zwischen diesen Siedlungen mit Mörsern.“

Details: Der Generalstab berichtet außerdem, dass die Mobilisierungsmaßnahmen auf der besetzten Krim weitergehen. Die Militärkommissariate haben damit begonnen, die Listen der Personen zu überprüfen, die noch nicht an der groß angelegten Invasion in der Ukraine teilgenommen haben und 2023 mobilisiert werden sollen.

Darüber hinaus nutzt der Feind weiterhin zivile Einrichtungen für die Behandlung bewaffneter russischer Invasoren.

So haben die Invasoren in der Stadt Perwomaisk, Bezirk Altschewsk, Region Luhansk, in den Räumlichkeiten einer örtlichen Schule ein „Feldlazarett“ eingerichtet und behandeln dort etwa 100 Soldaten der Besatzungstruppen. Darüber hinaus werden mehr als 150 verwundete Söldner der PMC „Wagner“ in den Räumlichkeiten des örtlichen Entbindungsheims, das als Militärkrankenhaus ausgestattet ist, behandelt…