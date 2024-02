Russen beschossen nachts Cherson, eine Frau wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht haben feindliche Truppen den Mikrodistrikt Shumen und den zentralen Teil von Cherson beschossen, wobei eine Frau verletzt wurde. Darüber berichtete am Dienstag, den 27. Februar, der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

Es wird berichtet, dass unter den russischen Angriffen Wohnhäuser und ein Verwaltungsgebäude getroffen wurden.

„Eine 66 Jahre alte Frau wurde in ihrer eigenen Wohnung verletzt. Der Krankenwagen brachte sie mit einem Explosionstrauma und einer Halswunde ins Krankenhaus. Die Mediziner schätzen den Zustand des Opfers als mittelschwer ein“, heißt es in der Meldung.

Wir möchten daran erinnern, dass russische Truppen am 24. Februar Belozerku in der Region Cherson beschossen haben. Zunächst wurde von einem Toten und zwei Verwundeten bei dem Beschuss von Belozerska berichtet, später stieg die Zahl der Verwundeten auf fünf Personen an.