Die Russen beschossen die Region Sumy: Ein Vater und sein Sohn wurden getötet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Zivilisten – ein Vater und ein Sohn – wurden am Sonntag durch Beschuss im Gebiet Sumy getötet, teilte die regionale Militärverwaltung von Sumy mit.

„Heute wurden bei einem Artilleriebeschuss der Stadt Bilopillya ein Vater und sein Sohn getötet“, teilte die regionale Militärverwaltung mit und versprach, genauere Informationen zu liefern.

Gleichzeitig erklärte der Bürgermeister von Bilopillya, Jurij Zarko, gegenüber Suspylny die Einzelheiten der Tragödie.

„Nur ein Vater und sein Sohn gingen vorbei. Und buchstäblich in drei Metern Entfernung von ihnen schlug eine Granate ein. Sie rannten einfach in Deckung und erreichten buchstäblich keine 5 Meter mehr. Der Vater starb auf der Stelle und das Kind wurde nicht ins Krankenhaus gebracht und starb in seinen Armen“, sagte Zarko.

Nach Angaben des Bürgermeisters geschah dies gegen 16.20 Uhr. Zarko fügte hinzu, dass es im Stadtzentrum starke Explosionen gegeben habe.

Vorläufigen Informationen zufolge gab es Einschläge in der Nähe eines örtlichen Wohnheims, auf dem Gelände eines Kinos und in einem Wohnhaus.