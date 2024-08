Die Russen eröffneten das Feuer auf das PHOENIX-Evakuierungsteam

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zum Zeitpunkt des feindlichen Angriffs befanden sich zwei Rettungskräfte, ein Polizist und vier Evakuierte, darunter ein Kind, in dem Fahrzeug.

Während der Evakuierungsaktivitäten aus der Stadt Ukrainsk im Bezirk Pokrovsky auf der Autobahn wurde das Auto der Evakuierungsgruppe PHOENIX von einer feindlichen FPV-Drohne getroffen. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes am Sonntag, den 25. August.

Zum Zeitpunkt des Einschlags befanden sich im Auto zwei Retter, ein Polizist und vier Evakuierte, darunter ein Kind.

„Durch den Aufprall wurde das gepanzerte Land Rover Defender Fahrzeug beschädigt. Glücklicherweise wurden die Menschen nicht verletzt“, heißt es in der Meldung.

Wir werden daran erinnern, dass russische Aggressoren die Stadt Konstantinowka in der Region Donezk beschossen haben. Fünf Zivilisten wurden getötet, sechs weitere – verwundet.

Zuvor wurde bekannt, dass die Russen in der Region Sumy Ehepartner durch Drohnen getötet haben. Der Feind griff ein ziviles Auto an, in dem sich ein 35-jähriger Mann und seine 34-jährige Frau befanden.