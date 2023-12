Russen greifen die Ukraine erneut mit Shaheds an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstagabend haben die Russen die Ukraine von Süden her mit Shahed-Angriffsdrohnen angegriffen.

Quelle: Ukrainische Luftwaffe Details: Um 22:30 Uhr meldete die Luftwaffe „die Bewegung einer Shahed-Drohne aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw“.

Anzeige: Später wurde klargestellt, dass sich mehrere Gruppen von feindlichen Angriffsdrohnen in der Region Mykolajiw in Richtung Westen und später in Richtung der Region Kirowohrad bewegten.

Um 23:25 Uhr meldete die Luftwaffe die Bewegung einer weiteren Gruppe von Angriffsdrohnen aus der Region Cherson in nordwestlicher Richtung.

Aktualisiert. Wörtlich aus dem SAR von 23:59

„Region Odessa – Bedrohung durch Angriffsdrohnen!“

Wörtlich 00:12

„Angriffsdrohnen in der Region Kirowohrad bewegen sich in Richtung Westen. Eine Bedrohung für die Region Winnyzja!“

Zeitstempel 00:48

„UAVs in der Region Winnyzja bewegen sich in Richtung der Region Chmelnyzkyj.“

Zeit: 01:00