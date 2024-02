Russen griffen Dnipro mit Kamikaze-Drohnen an, es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht zum 13. Februar die Region Dnipropetrowsk mit Angriffsdrohnen angegriffen. Die Luftabwehrkräfte schossen 10 „Shaheds“ ab, allerdings gibt es mehrere Treffer in Dnipro. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak.

Ihm zufolge befand sich unter dem Schlag eine Energieanlage. Es gab ein Feuer.

„Wir haben den Angreifer und die Infrastruktureinrichtung getroffen. Dort brach auch Feuer aus. Das Feuer wurde sofort gelöscht“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Lyssak dankte all jenen, die rund um die Uhr die Folgen des russischen Terrors beseitigen.

„Darunter und Helden-Energiearbeiter. Sie haben den Bewohnern des Pawlohradski-Bezirks nach den gestrigen Angriffen bereits wieder Licht gebracht. Jetzt sind sie im regionalen Zentrum im Einsatz. Auch dort haben sie fast alle Häuser mit Strom versorgt“, betonte er.

Auch der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die russische Armee in der Nacht in der Region Nikopol mit Artillerie beschossen hat. Es war laut im Kreiszentrum, in Marganets und in der Gemeinde Mirovske. Drei Privathäuser wurden durch den Beschuss beschädigt. Ein landwirtschaftliches Gebäude wurde zerstört und ein weiteres beschädigt. Fünfzig Sonnenkollektoren gingen zu Bruch.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es in Dnipro starke Explosionen gab.