Russen griffen Kiew mit Raketen von Tu-95MS an - Militärverwaltung der Stadt Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben am Freitag, den 8. Dezember, Kiew mit Raketen aus strategischen Flugzeugen vom Typ Tu-95MS angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten alle Raketen, die beim Anflug auf die Hauptstadt flogen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Sergej Popko, mit.

„Nach einer langen Pause von 79 Tagen hat der Feind die Angriffe mit Marschflugkörpern von den Tafeln der strategischen Luftfahrt Tu-95MS wieder aufgenommen. Zuvor feuerten etwa 10 Bomber-Träger Marschflugkörper des Typs Ch-101/555/55 aus dem Gebiet der Stadt Engels, Region Saratow, ab. Der Luftalarm in der Hauptstadt dauerte etwa zwei Stunden. Aber kein einziges feindliches Ziel hat die Stadt nicht erreicht. Mit den Kräften und Mitteln der Luftverteidigung wurden alle Raketen, die in Richtung Kiew flogen, beim Anflug auf die Hauptstadt zerstört“, sagte er.

Es gibt keine Informationen über Verluste und Zerstörungen.

„Wie Sie sehen können, hat der Feind auf seine Zeit gewartet und wieder begonnen, die strategische Luftfahrt zu nutzen, um friedliche Städte anzugreifen“, stellte Popko fest und rief dazu auf, den Luftalarm nicht zu vernachlässigen.

Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko sagte, dass in der Region Kiew durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen russischen Raketen Informationen über Schäden an Privathäusern in mehreren Gemeinden vorliegen.

Wir erinnern daran, dass am Morgen des 8. Dezembers in Kiew und der Region Kiew Explosionen zu hören waren. Es wurde von Luftabwehrsystemen berichtet.