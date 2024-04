Russen griffen ein Kraftwerk im Osten an, keine Nothilfe wurde angefordert: Situation im Stromnetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Sonntag, den 28. April, haben Russen ein Kraftwerk in der Ostukraine angegriffen, Geräte beschädigt und eine Freileitung abgeschaltet.

Dies teilte das Energieministerium der Ukraine mit.

„Gestern Nachmittag wurden ein Umspannwerk und die daran angeschlossenen Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten, weil eine der Freileitungen des regionalen Stromversorgers in der Region Donezk abgeschaltet wurde“, heißt es in der Erklärung. Aufgrund von Netzbeschränkungen auf den Leitungen des Übertragungsnetzbetreibers wurden gestern auch in der Region Charkiw und für die Industrie in Krywyj Rih Stromausfälle verhängt. Die Beschränkungen in diesen Regionen sind auch heute noch in Kraft. In den anderen Regionen gab es gestern keine Einschränkungen für die Verbraucher.

Notfallhilfe aus den Nachbarländern wurde gestern nicht angefordert.

Gleichzeitig leistete die Ukraine tagsüber auf Ersuchen Polens Nothilfe für das Stromsystem des Nachbarlandes, indem sie überschüssigen Strom in Höhe von 600 MWh abnahm. Nachdem die Spitzenstunden vorbei waren, leistete die Ukraine auf Ersuchen Polens eine Nothilfe für das polnische Stromnetz in Höhe von insgesamt 600 MWh.

Ab heute, dem 29. April, werden die Stromimporte voraussichtlich 9816 MWh erreichen. Darüber hinaus soll am Nachmittag eine kleine Menge Strom nach Moldawien exportiert werden – 100 MWh.

Zuvor, am 27. April, beschossen die Russen Stromerzeugungsanlagen in den Regionen Dnipro, Iwano-Frankiwsk und Lwiw. Nach Angaben von DTEK hat die russische Armee vier Wärmekraftwerke in der Ukraine angegriffen.