Die Russen haben Cherson und die Region beschossen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär beschießt weiterhin Cherson und die Region, fünf Menschen wurden verletzt.

Am Morgen des 30. Septembers hat das russische Militär Cherson und die Region Cherson beschossen. Fünf Menschen wurden verletzt. Dies meldete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung in Telegram.

Durch den russischen Angriff auf Velika Aleksandrovka wurden drei Anwohner verletzt.

„Zwei Männer, 45 und 62 Jahre alt, und eine 37-jährige Frau – Explosionsverletzungen und mehrere Schrapnellwunden an Rumpf und Kopf“, heißt es in der Nachricht.

Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In Cherson wurden durch den Einschlag der russischen Drohne zwei Frauen verletzt.

„Bei zwei Frauen aus Cherson, 53 und 72 Jahre alt, wurden Sprengstoffverletzungen und Schrapnellwunden diagnostiziert. Die Opfer erhalten die notwendige medizinische Versorgung“, teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Wir erinnern daran, dass am 28. September die Russen in der Region Cherson zwei Zivilisten getötet haben, neun weitere Menschen wurden verletzt.

Am 27. September griffen russische Truppen das Wohngebiet des Dorfes Ingulets in der Region Cherson mit Fliegerbomben an. Vier Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder.