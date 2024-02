Die Russen haben in der Nähe von Marjinka Granaten mit einer giftigen Substanz abgeworfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben fünf Granaten mit einer giftigen Substanz aus einem unbemannten Luftfahrzeug in Richtung Tawrien in der Gegend von Marjinka abgeworfen. Dies berichtete der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tawrien Alexander Tarnawskyj.

„Wenn in der gesamten Operationszone der OSUV Tavria der Feind am vergangenen Tag 61 Angriffe unternommen hat, dann gab es nur in der Richtung Marjinka 43 Scharmützel. Insgesamt führten die Russen 38 Luftangriffe durch (fast alle in Donetschyna), 97 Kamikaze-Drohnenangriffe, 1.102 Beschüsse unserer Stellungen, darunter 5 Abwürfe von Giftgranaten aus einem unbemannten Luftfahrzeug“, sagte er.

Laut Tarnawskyj belaufen sich die Gesamtverluste des Aggressors in Bezug auf Personal auf 503 Personen, in Bezug auf Waffen und militärische Ausrüstung auf 25 Einheiten, wobei das unbemannte Luftfahrzeug nicht mitgezählt wurde. Im Einzelnen handelt es sich um 9 gepanzerte Kampffahrzeuge, 8 Artilleriesysteme, 7 Fahrzeuge und 1 Einheit Spezialausrüstung.

Darüber hinaus wurden 261 unbemannte Flugzeuge verschiedener Typen neutralisiert oder abgeschossen. Außerdem zerstörten die ukrainischen Verteidigungskräfte 4 Munitionsdepots und 2 weitere wichtige feindliche Einrichtungen.

In Richtung Awdijiwka wurde ein halbes Dutzend Angreifer gefangen genommen.

Wir möchten daran erinnern, dass es im Laufe des vergangenen Tages 101 militärische Zusammenstöße gab. Das ukrainische Militär hat im Laufe des Tages 1.000 russische Kämpfer ausgeschaltet.