Die Russen haben Nikopol über Nacht viermal angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses wurden Autos zertrümmert. Experten ermitteln nun, welche weiteren Schäden die feindlichen Truppen verursacht haben.

Russische Truppen griffen Nikopol am 13. Oktober tagsüber viermal an. Der Feind hat die Stadt mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak am Sonntag, den 13. Oktober.

„Zwei Autos wurden dort zertrümmert. Welche weiteren Schäden der Feind verursacht hat, finden die Spezialisten heraus. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt“, so Lyssak.

Im Rest der Gebiete von Dniprovshchina war es ruhig.

Wir werden daran erinnern, dass die Truppen der Russischen Föderation am Morgen des 11. Oktober Kupjansk Region Charkiw beschossen haben, ein Haus brannte.

Außerdem haben russische Truppen in der Nacht Odessa mit ballistischen Raketen beschossen. Vier Menschen starben und zehn weitere wurden verwundet.