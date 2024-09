Die Russen haben schließlich die zweite Brücke in Pokrovsk zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat Pokrowsk in den letzten 24 Stunden mehrfach beschossen. Die Angriffe trafen die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur der Stadt sowie den privaten Sektor.

Russische Angreifer haben die sogenannte Buckelbrücke in der Stadt Pokrovsk in der Region Donezk zerstört. Dies ist die zweite zerstörte Brücke in den letzten zwei Tagen, meldete die Militärverwaltung der Stadt Pokrowsk am Samstag, den 14. September im Telegram.

Gestern, am 13. September, um 5:40 Uhr, wurden durch einen Treffer auf die Vostochny-Überführung (die so genannte Buckelbrücke), ihre Stützen, Verwaltungsgebäude und Energieanlagen beschädigt.

Auch gestern gegen 10:30 Uhr zerstörte ein weiterer Treffer der russischen Truppen die Überführung. Zurzeit ist der Verkehr auf der Brücke unmöglich.