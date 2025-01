Russen haben sechs Dörfer eingenommen - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Invasoren besetzen nicht nur drei Dörfer im Donbass und drei in der Region Kursk, sondern rücken auch in der Region Charkiw vor.

Russische Truppen haben sechs Siedlungen eingenommen: drei im Donbass und drei in der Region Kursk. Darüber berichtet in der Nacht zum Freitag, 10. Januar, das Überwachungsprojekt DeepState.

So haben die Russen Petropawliwka, Vozdvizhenka und Solenoye in der Region Donezk besetzt. Außerdem hat der Feind Nowoiwanowka, Leonidowo und Alexandria in der Region Kursk der Russischen Föderation eingenommen.

Die Angreifer sind auch in Dvurechnaya und bei Zapadnoye (Region Charkiw) sowie bei Kurachoweye und Yasenovoye (Region Donezk) vorgerückt.

Es gibt noch keine offizielle Bestätigung für diese Informationen.