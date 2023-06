Russen töteten innerhalb von 24 Stunden vier Zivilisten in der Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, hat Daten über den Beschuss des Gebiets der Region in den letzten 24 Stunden, dem 3. Juni, veröffentlicht.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die Russen an einem Tag vier Menschen getötet und acht Bewohner des Donbass verwundet haben.

„In der Nacht zuvor haben die Russen den Ort Gornyak in der Gemeinde Kurachow mit Hurrikanen beschossen – eine Person wurde getötet und 7 verwundet. Unter den Verwundeten sind zwei Kinder. In Richtung Donezk wurde neben Hornjak auch die Gemeinde Uman Ochereti beschossen – ein Haus und landwirtschaftliche Geräte wurden beschädigt“, – heißt es in dem Bericht.

Das Territorium eines Unternehmens in der Gemeinde Slowjanskoje wurde beschossen – keine Verletzten.

In Richtung Wolnowacha beschoss der Feind Velyka Novoselka, über Verletzte liegen keine Informationen vor.

In Richtung Horliwka wurden 2 Menschen in New York getötet und 2 Häuser in der Stadt beschädigt. In der Richtung Tschassiw Jar wurden 3 Privathäuser und ein mehrstöckiges Gebäude durch Beschuss beschädigt.

In Richtung Lyssytschansk beschossen die Truppen der Russischen Föderation Zvanivka: ein Haus wurde in Zvanivka und ein Verwaltungsgebäude in Pereyezdne beschädigt.

