​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen versuchen, zahlreiche Angriffe auf ukrainische Stellungen zu unternehmen, um Marjinka zu erobern. Das Hauptziel der Russischen Föderation bleibt, die Verwaltungsgrenzen der Region Donezk zu erreichen. Dies berichtet das Vereinigte Pressezentrum der Tavrischen Verteidigungskräfte.

Es wird darauf hingewiesen, dass das ukrainische Militär Verteidigungsstellungen in der Nähe von Marjinka und in Richtung Marjinka hält.

„Mit der Aufgabe, die Festungen der ersten Staffel einzunehmen, führte der Feind 11 Angriffe am Tag und 3 in der Nacht durch, hatte aber keinen Erfolg“, heißt es in der Erklärung.

In den Richtungen Berdjansk und Melitopol gehen die schweren Kämpfe weiter.

„Der Vektor unserer Angriffe ist Novodanilovka – Robotino, Malaya Tokmachka – Verbovoye, Svobodnoye Pole – Makarovka“, so das Militär.

Die ukrainischen Streitkräfte haben hier Teilerfolge und konsolidieren sich in den besetzten Linien, aber der Feind versucht, das weitere Vorrücken des ukrainischen Militärs zu verhindern und erleidet Verluste.

In Richtung Tawrian haben Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie im Laufe des Tages 1.119 Schießaufgaben durchgeführt. In den letzten 24 Stunden hat die Russische Föderation 280 Tote und Verwundete zu beklagen und 68 Waffen und militärische Ausrüstungsgegenstände zerstört oder beschädigt.