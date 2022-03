Die russische Armee hat 34 ukrainische Krankenhäuser außer Gefecht gesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen in der Ukraine haben 34 Krankenhäuser außer Betrieb gesetzt. Bei einigen wurden Gebäude zerstört, bei anderen wurde die Versorgung mit Wasser oder Strom unterbrochen. Einige Krankenhäuser sind überhaupt nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Dies teilte Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko mit, wie Hromadske berichtete.

Das Vorgehen des russischen Militärs stellt einen Verstoß gegen die Genfer Konvention dar, da Sanitäter nicht am Krieg beteiligt sein dürfen.

Der Leiter des Gesundheitsministeriums erinnerte auch daran, dass die COVID-19-Pandemie in der Welt fortbesteht. Täglich werden in den ukrainischen Gebieten, in denen Tests durchgeführt werden können, bis zu siebentausend COVID-Fälle registriert. Und 600-700 Menschen müssen täglich im Krankenhaus behandelt werden…