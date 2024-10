Die russische Armee griff Kiew mit Drohnen an: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 7. Oktober 2024 waren in Kiew Explosionen zu hören, berichteten Suspilne-Korrespondenten. Die Luftabwehr wurde in der Stadt ausgelöst, teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit

In der Nacht des 7. Oktober 2024 waren in Kiew Explosionen zu hören. Die Luftabwehr wurde in der Stadt aktiviert.

Dies teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit (Militärverwaltung der Stadt Kiew).

Gegen 23:10 Uhr wurde in Kiew und der Region Luftschutzalarm ausgerufen. Daraufhin waren in der Stadt eine Reihe von Explosionen zu hören, berichteten Suspilne-Korrespondenten. Nach Angaben der Militärverwaltung der Stadt Kiew wurde das Luftabwehrsystem der Stadt aktiviert.

Das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine warnte vor einem Drohnenangriff.

Die Kiewer regionale Militärverwaltung meldete ebenfalls den Einsatz von Luftabwehrkräften.

Luftalarm in Kiew und der Region geht weiter…