Die Russische Föderation hat den Beschuss intensiviert - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Armee ist heute Morgen in den Gebieten Pokrovskyj und Severskyj am aktivsten. In diesen und einigen anderen Teilen der Front werden weiterhin schwere Waffen eingesetzt.

Russland hat den Beschuss an der Front seit dem Morgen des 20. April verstärkt. Nach dem Bericht des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, gab es zwischen 00:00 und 12:00 Uhr bereits 26 russische Angriffe. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Dem Präsidenten zufolge hat die Ukraine zwar erklärt, dass sie Russland mit spiegelbildlichen Aktionen antworten wird, aber seit 10 Uhr hat der russische Beschuss und der Einsatz von Kamikaze-Drohnen durch die Angreifer zugenommen (um 10 Uhr hatte der Waffenstillstand bereits 16 Stunden gedauert). Selenskyj betonte, dass nur auf FPV-Drohnen eine Zunahme des Einsatzes von zweimal durch die russische Armee verzeichnet wurde.

„Die aktivsten Aktionen der russischen Armee finden heute Morgen in den Richtungen Pokrowsk und Sewersk statt. In diesen und einigen anderen Teilen der Front wird der Einsatz schwerer russischer Waffen fortgesetzt“, so Selenskyj.

Erinnern Sie sich, dass der russische Diktator Wladimir Putin einen „Osterfrieden“ angekündigt hat. Angeblich stellt die russische Armee alle Feindseligkeiten von 18:00 Uhr am 19. April bis 00:00 Uhr am 21. April ein.

Laut Selenskyj versucht Russland, den allgemeinen Eindruck eines Waffenstillstands zu erwecken, lässt aber stellenweise nicht von einzelnen Versuchen ab, vorzurücken und der Ukraine Verluste zuzufügen.