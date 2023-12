Die Russische Föderation hat mehrere Gruppen von unbemannten Luftfahrzeugen gestartet: Wo fliegen sie?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Streitkräfte haben am Abend des Donnerstag, 21. Dezember, Angriffsdrohnen auf dem Territorium der Ukraine gestartet, so die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Derzeit wird die Bewegung mehrerer Gruppen feindlicher UAVs aufgezeichnet.

„Eine neue Gruppe von Angriffsdrohnen ist in den Luftraum des Bezirks Konotop von Sumshchyna eingedrungen. Vorläufig halten sie einen Kurs nach Westen → Konotop/Chernigovshchina“, berichtete die Luftwaffe.

Eine andere Gruppe von „Shahedin“ bewegt sich von der Region Kirowohrad durch die Region Winnyzja in westlicher Richtung.

Und in der Region Odessa wurde eine Gruppe von Angriffsdrohnen registriert, die sich in nordwestliche Richtung bewegt.

Drohnen fliegen auch über den Regionen Poltawa und Tschernihiw in Richtung der Region Kiew.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht wurde in den zentralen, südlichen und nördlichen Regionen der Luftalarm ausgerufen.

Wir werden daran erinnern, dass die Luftabwehr gestern Abend in verschiedenen Richtungen 34 von 35 abgefeuerten russischen Kampfdrohnen abgeschossen hat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Drohnen in Wellen zu verschiedenen Zeiten angegriffen haben, in der Zeit von 20:00 Uhr am 20. Dezember bis 03:30 Uhr am 21. Dezember. Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk, Winnyzja, Tscherkassy, Cherson, Saporischschja, Mykolajiw, Chmelnyzkyj, Sumy, Poltawa, Tschernihiw und Kirowohrad. Zur gleichen Zeit brach in der Region Kiew ein Feuer aus, als die Trümmer der Drohne das Lagergebäude des Unternehmens trafen. Andere Gebäude und Autos wurden ebenfalls beschädigt.