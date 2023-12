Die Russische Föderation hat mehrere Gruppen unbemannter Luftfahrzeuge gestartet: wo sie fliegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des Donnerstag, 28. November, versuchen die Russen, die Ukraine mit Hilfe von „Shaheds“ anzugreifen. In den südlichen und nördlichen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Das Militär warnte, dass sich die Angriffsdrohnen von Sumyshchyna in die Region Tschernihiw bewegen. Außerdem folgen die „Shaheds“ aus der Region Cherson in die Region Mykolajiw und vom Schwarzen Meer nach Odeschina.

In Überwachungsgruppen wird berichtet, dass etwa ein Dutzend Drohnen über die Region Sumy auf dem Weg in die Region Tschernihiw fliegen. Und um 23:00 Uhr stellte die Luftwaffe fest, dass sich die Drohnen bereits in der Region Tschernihiw befinden und sich in Richtung Nizhyn bewegen.

In der Zwischenzeit wurde im Süden nach Angaben der Luftwaffe die Bewegung einer weiteren Gruppe von Angriffsdrohnen aus der Region Cherson in nordwestlicher Richtung registriert. Auch für die Region Dnipropetrowsk besteht eine Bedrohung.

Nach Angaben von Beobachtern nähert sich eine Gruppe von „Shaheds“ von der See her der Stadt Chernomorsk in der Region Odessa. Die Verteidigungskräfte des Südens berichten über die Arbeit der Flugabwehr in der Region Odessa.

Erinnern Sie sich, gestern Abend hat die Luftwaffe sieben feindliche Drohnen-Kamikaze abgeschossen.

